MasterChef Brasil 2025: quem ganhou? Veja campeão e prêmio

Daniela foi campeã do MasterChef Brasil 2025 / Crédito: Melissa Haidar/ Band

O 15º episódio do MasterChef Brasil 2025, exibido nessa terça-feira, 2 de setembro, foi responsável por definir o campeão da temporada em um desafio final que já virou tradição no reality. Na grande final da temporada, os dois finalistas foram desafiados a fazer um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa que incorpore técnica e sabor ao mesmo tempo que represente um conceito ou uma história de vida particular.

