MasterChef Brasil 2025: quem ganhou? Veja campeão e prêmio

Quem ganhou o MasterChef Brasil 2025? Veja campeão e prêmioNo duelo final da temporada, Daniela e Felipe B. disputaram o título de MasterChef. Saiba quem foi o campeão e qual foi o prêmio
O 15º episódio do MasterChef Brasil 2025, exibido nessa terça-feira, 2 de setembro, foi responsável por definir o campeão da temporada em um desafio final que já virou tradição no reality.
Na grande final da temporada, os dois finalistas foram desafiados a fazer um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa que incorpore técnica e sabor ao mesmo tempo que represente um conceito ou uma história de vida particular.
MasterChef Brasil 2025: como foi a última prova?
Com o retorno dos eliminados da temporada no mezanino, o último desafio ficou entre Daniela e Felipe B., ambos com a missão de servir um menu completo que represente a melhor cozinha que eles conseguem fazer.
Para isso, tiveram acesso livre ao mercado, podendo trabalhar com todos os ingredientes disponíveis.
MasterChef Brasil 2025: quem ganhou e qual foi prêmio?
Depois de uma disputa acirrada, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça chegaram ao resultado de que Daniela é a grande campeã do MasterChef 2025.
Além do troféu, o próximo MasterChef leva para casa um total de meio milhão de reais. Além de R$ 350 mil vindos do próprio programa, o vencedor ganha R$ 50 mil do iFood, mais uma consultoria especializada para seu futuro restaurante, e R$ 100 mil do Asaas, consultoria especializada em gestão financeira para empresas. Da Havan, ela leva um vale-presente no valor de R$ 30 mil.
A Le Cordon Bleu, renomada escola de gastronomia, também oferece um curso completo na área. Para Felipe, o segundo colocado, será oferecido um curso de pâtisserie com os melhores profissionais da área.