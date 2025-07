MasterChef Brasil: quem foi desclassificado ontem, 29? Entenda

Com eliminação dupla, participante descumpriu umas das regras da competição e deixou o programa ao vivo. Veja quem foram os desclassificados do MasterChef Brasil 2025

Esta não é a primeira vez que ocorre uma desclassificação na versão brasileira. A novidade foi divulgada na prévia do último dia 22 de julho.

O episódio do Masterchef dessa terça-feira, 29, trouxe mudanças importantes para os participantes do reality. Além da costumeira eliminação pelas provas, um outro cozinheiro foi desclassificado por não cumprir uma das regras da competição.

A prova em questão envolvia a preparação de um aspic — prato feito com gelatina salgada e translúcida, que cria um visual para o recheio escolhido, que parece flutuar. Após ter dificuldades, Felipe M. não cumpriu a etapa decisiva na construção do prato.

A última eliminação do Masterchef Brasil 2025 foi dupla . Saíram ontem, 29, a cozinheira Sofia e o cozinheiro Felipe M. Eles foram desclassificados do reality após a prova de eliminação.

Veja quem foi desclassificado do Masterchef Brasil.

Além de Sofia e Felipe M., outros participantes já foram desclassificados do Masterchef. Em 2016, o participante Guilherme Joventino foi desclassificado após problemas de saúde nas gravações.

Na semana anterior à desclassificação, ele pediu para sair antes do fim do programa pois teve uma crise de labirintite. Na semana seguinte, o diretor comercial também decidiu não participar, e se ausentou da primeira tarefa do episódio.

A apresentadora Ana Paula Padrão chamou Guilherme e perguntou mais uma vez se ele participaria, mas ele negou e foi automaticamente desclassificado. Em entrevista, ele alegou que com a labirintite não conseguiria correr entre o mercado e a bancada para pegar os ingredientes do prato.

Já na edição de 2023 do Masterchef Profissionais, ocorreram duas desclassificações após erros que prejudicaram os participantes.