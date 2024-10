Doença de Crohn: o que é a doença do jornalista Evaristo Costa

“Todos os dias eu me sinto definhando. Perco meio quilo por dia. Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim. A alimentação não para dentro de mim. Então não me dá os nutrientes que preciso”, disse Evaristo, após explicar que parou com o uso de corticoides, que causam inchaço, e entrar no processo de emagrecimento não saudável.

Sobre a doença, o médico gastroenterologista, Pedro Alencar, afirma que o diagnóstico da Doença de Crohn é complexo e requer profissional experiente. Além de uma junção de informações, “como se fosse um quebra-cabeça a ser montado”.

Ainda sobre o diagnóstico, Pedro explica que são analisados a história clínica e epidemiológica do paciente. Além de exames de sangue, fezes, colonoscopia, endoscopia, tomografias, ressonâncias e até mesmo ultrassonografia intestinal.