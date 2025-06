MasterChef hoje: saiba horário, onde assistir e como será o programa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Confira como será o episódio, qual horário começa e onde assistir ao programa.

MasterChef Brasil: que horas começa hoje (03/06)?

O talent show vai ao ar nesta terça-feira, às 22h30min (horário de Brasília).

MasterChef Brasil: onde assistir?

O canal da Band transmite a 12ª temporada do talent show com transmissão simultânea no site da emissora e no aplicativo Bandplay todas as terças-feiras, a partir das 22h30min.

O canal por assinatura Discovery Home & Health e a plataforma de streaming Max também apresentam os novos episódios às sextas-feiras, às 19h.