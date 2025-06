Miojo do Jacquin: saiba como preparar a famosa receita do chef

Prato do 1º encontro com a esposa, miojo com ketchup de Jacquin viralizou e ganhou destaque em campanha publicitária da Nissin / Crédito: Divulgação/ Nissin

Pode um dos chefs mais renomados do Brasil transformar um simples miojo em prato de ocasião? Para Erick Jacquin, sim — e com muito orgulho. O jurado do MasterChef Brasil e apresentador do Pesadelo na Cozinha viralizou nas redes sociais ao revelar, durante entrevista ao Flow Podcast, a sua maneira nada ortodoxa (mas muito afetiva) de preparar miojo com ketchup.



A receita inusitada carrega valor sentimental. Jacquin contou que, no primeiro encontro com sua atual esposa, Rosângela, há 17 anos, preparou justamente o tal miojo. "Eu não tinha nada na geladeira. Fiz o miojo, botei ketchup, e ela comeu e gostou", relembrou aos risos. O gesto simples e improvisado marcou o início da relação do casal, que permanece firme até hoje — com muito mais do que macarrão instantâneo no cardápio. Receita oficial: o "Miojo à la Jacquin"

A seguir, confira o modo de preparo da receita que o chef francês ensinou no podcast — simples, rápida e com o toque de irreverência que já virou marca registrada.