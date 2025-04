BBB: quem já foi expulso do reality e por quê?

MC Guimê e Cara de Sapato expulsos ao longo dos 25 anos do BBB / Crédito: Reprodução/ TV Globo

Nas movimentações recentes do Big Brother Brasil (BBB 25), nessa quarta-feira, 9, após a produção do programa liberar bebidas para os participantes que compõem o top 8 da temporada, Maike importunou diversas vezes Renata, o que gerou uma onda de pedidos de expulsão do paulista nas redes sociais. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Até o momento, oito participantes do reality tiveram suas trajetórias interrompidas por expulsão, por decisão da direção do programa. Curiosamente, a primeira expulsão só ocorreu na 12ª edição, quando Daniel foi retirado da casa, acusado de abuso sexual contra Monique.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar de o número de expulsões ser baixo em comparação ao de desistências, ou mesmo às expulsões ocorridas no reality rival A Fazenda, nas últimas três edições do BBB — 22, 23 e 24 — houve pelo menos uma retirada de participante por atitudes consideradas inaceitáveis pela produção. No BBB 23, famosos criticam Globo por condução de expulsões; RELEMBRE BBB: todas as expulsões na história do programa

Ao longo dos 25 anos de história do Big Brother Brasil, diversos participantes foram expulsos ou desclassificados por diferentes motivos. A seguir, uma lista detalhada desses casos: Daniel Echaniz (BBB 12, 2012): Desclassificado após ser acusado de comportamento inadequado com a participante Monique Amin durante uma festa. A produção decidiu pela expulsão para que o caso fosse investigado fora do programa.

Ana Paula Renault (BBB 16, 2016): Expulsa após dar dois tapas no rosto do participante Renan Oliveira durante uma festa. Renan relatou a agressão à produção, que decidiu pela desclassificação de Ana Paula.

Marcos Harter (BBB 17, 2017): Desclassificado por comportamento agressivo em relação à participante Emilly Araújo, com quem mantinha um relacionamento. Durante uma discussão, ele apertou os braços de Emilly, deixando marcas, o que levou à sua expulsão.

Vanderson Brito (BBB 19, 2019): Retirado do programa após surgirem acusações de agressão e importunação ofensiva ao pudor por três mulheres. As denúncias foram feitas após sua entrada no reality, e Vanderson foi desclassificado para responder às acusações fora da casa.

Hariany Almeida (BBB 19, 2019): Expulsa após empurrar a participante Paula von Sperling durante uma festa, resultando na queda de Paula. A produção considerou a atitude como agressão, levando à desclassificação de Hariany.

Maria (BBB 22, 2022): Desclassificada após bater com um balde na cabeça da participante Natália Deodato durante um jogo da discórdia. A produção analisou as imagens e concluiu que houve agressão, resultando na expulsão de Maria.

MC Guimê e Cara de Sapato (BBB 23, 2023): Expulsos após assediarem Dania Mendez, participante mexicana intercambista, durante uma festa. Guimê passou a mão no corpo de Dania sem consentimento, enquanto Cara de Sapato tentou beijá-la à força.

Wanessa Camargo (BBB 24, 2024): Desclassificada após agredir o participante Davi durante uma discussão na madrugada. A produção decidiu pela expulsão devido à violação das regras do programa. Vale lembrar ainda do caso de Fernando Orozco, do BBB 7, que foi desclassificado no primeiro dia de confinamento ao ser descoberto que possuía amizade com um alto funcionário da TV Globo, o que violava as regras do programa.