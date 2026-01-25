Enquete Uol BBB 26: saiba quem Babu deve indicar ao 2º Paredão

Babu, líder da semana, deve indicar um dos Pipocas ao segundo Paredão do BBB 26 / Crédito: TV Globo/Divulgação

O segundo Paredão do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) será formado neste domingo, 25. Babu, o líder da semana, deverá indicar um dos brothers à berlinda, da qual Leandro é o único confirmado até o momento. Após a vitória do veterano na Prova do Líder, a enquete Uol registra a opinião do público. Como um termômetro, as porcentagens apontam para quem Babu deve indicar para uma possível eliminação.

Confira a situação dos participantes na enquete e o favoritismo de cada um pela audiência.

Enquanto conversava com outros integrantes, descobriu que Matheus é alvo da casa, o que também é confirmado com o Queridômetro, que aponta para uma rejeição por parte do elenco. O aparelho serve para que os brothers mandem emojis referentes ao que sentem sobre as pessoas da casa. Por isso, Brígido deve ser o indicado ao Paredão por Babu nesta semana. O público, mesmo assim, tem outras apostas para a escolha do Líder. Até a última atualização desta matéria, a enquete reunia mais de 7,5 mil votos. Com veteranos e camarotes como opções, o cenário parcial mostra a seguinte porcentagem:

Matheus: 40,45%

Ana Paula Renault: 29,34%

Brígido: 10,82%

Alberto Cowboy: 3,77% Leandro, que já está na berlinda, aparece logo após de Brígido na enquete, com 6,08%. A opção do público não interfere no resultado oficial da dinâmica. Leia mais BBB 26: confira o status de relacionamento dos participantes Sobre o assunto BBB 26: confira o status de relacionamento dos participantes BBB 26: saiba como assistir a formação do segundo Paredão da edição Na transmissão de hoje, o elenco entrará no confessionário pela primeira vez para definir a formação do Paredão. O Big Brother Brasil será exibido ao vivo pela TV Globo logo após o Fantástico, a partir das 22h45min (horário de Brasília).