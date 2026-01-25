Enquete Uol BBB 26: saiba quem Babu deve indicar ao 2º Paredão

Enquete Uol BBB 26: quem o líder Babu deve indicar ao 2º Paredão?Babu Santana ganhou a Prova do Líder e deve indicar neste domingo, 25, um participante ao primeiro Paredão do BBB 26. Veja o desejo do público
O segundo Paredão do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) será formado neste domingo, 25. Babu, o líder da semana, deverá indicar um dos brothers à berlinda, da qual Leandro é o único confirmado até o momento.
Após a vitória do veterano na Prova do Líder, a enquete Uol registra a opinião do público. Como um termômetro, as porcentagens apontam para quem Babu deve indicar para uma possível eliminação.
Confira a situação dos participantes na enquete e o favoritismo de cada um pela audiência.
Paredão BBB 26: resultado parcial da Enquete Uol
Jonas, Brígido e Matheus são os principais alvos do jogo de Babu. No entanto, Jonas é o Anjo da semana pela segunda vez consecutiva e, por isso, está imune ao Paredão.
De todos os participantes que podem ser indicados à segunda berlinda do BBB 26, apenas Pipocas estão disponíveis. Os outros dois pertencem ao grupo, então têm a possibilidade de indicação.
Enquanto conversava com outros integrantes, descobriu que Matheus é alvo da casa, o que também é confirmado com o Queridômetro, que aponta para uma rejeição por parte do elenco. O aparelho serve para que os brothers mandem emojis referentes ao que sentem sobre as pessoas da casa.
Por isso, Brígido deve ser o indicado ao Paredão por Babu nesta semana. O público, mesmo assim, tem outras apostas para a escolha do Líder.
Até a última atualização desta matéria, a enquete reunia mais de 7,5 mil votos. Com veteranos e camarotes como opções, o cenário parcial mostra a seguinte porcentagem:
- Matheus: 40,45%
- Ana Paula Renault: 29,34%
- Brígido: 10,82%
- Alberto Cowboy: 3,77%
Leandro, que já está na berlinda, aparece logo após de Brígido na enquete, com 6,08%. A opção do público não interfere no resultado oficial da dinâmica.
BBB 26: saiba como assistir a formação do segundo Paredão da edição
Na transmissão de hoje, o elenco entrará no confessionário pela primeira vez para definir a formação do Paredão. O Big Brother Brasil será exibido ao vivo pela TV Globo logo após o Fantástico, a partir das 22h45min (horário de Brasília).
Além da televisão aberta, o BBB 26 pode ser acompanhado pela internet, acessando a aba “Agora na TV” pelo sinal gratuito do canal. Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming.
A conta também é necessária para participar de dinâmicas que precisam do voto do público para serem decididas.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma Globoplay permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.