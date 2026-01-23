Babu é o novo líder do BBB 26: 4 curiosidades sobre o veterano / Crédito: Edicase Entretenimento

Figura constante em debates dentro e fora do Big Brother Brasil, Babu Santana se consolidou como um dos nomes mais emblemáticos do reality show ao longo de suas participações. No BBB 26, ele retorna ao centro da atenção do público após conquistar a liderança da semana, marco que reforça sua relevância na casa após uma trajetória marcada por resistência, embates diretos e forte repercussão popular. Sua presença no programa carrega não apenas o peso da experiência, mas também o reconhecimento de uma história que ultrapassa os limites do jogo. Com uma carreira consolidada no cinema e na televisão, Babu Santana entrou no realitytrazendo consigo vivências que influenciaram sua postura e seus posicionamentos dentro da casa. Ao longo das edições, tornou-se símbolo de perseverança e protagonismo, mantendo uma relação intensa com a audiência e ocupando lugar de destaque na memória do público.

A seguir, reunimos algumas curiosidades que ajudam a entender a relevância de Babu Santana dentro e fora do BBB. Confira!

1. Recordista de paredões no BBB 20 Babu Santana entrou para a história do Big Brother Brasil ao se tornar o participante que mais vezes enfrentou o paredão em uma única edição. Foram 10 indicações ao longo do BBB 20, número que evidencia não apenas sua permanência prolongada no jogo, mas também o fato de ter sido alvo constante de votos dentro da casa. A repetição das idas ao paredão consolidou sua imagem como símbolo de resistência e sobrevivência em um formato tradicionalmente excludente. 2. Protagonista mesmo sem vencer o reality Apesar de encerrar sua participação no BBB 20 na quarta colocação, Babu saiu do programa com status de protagonista. Sua trajetória é frequentemente lembrada em rankings, especiais comemorativos e análises retrospectivas como uma das mais marcantes da história do Big Brother Brasil. O reconhecimento vai além da colocação final e está diretamente ligado à sua relevância narrativa e impacto junto ao público. 3. Parte de um dos filmes brasileiros mais premiados e reconhecidos internacionalmente Antes de entrar no reality, Babu Santana integrou o elenco de “Cidade de Deus” (2002), filme que se tornou um dos maiores marcos do cinema brasileiro, com ampla repercussão internacional. A produção recebeu diversos prêmios, indicações ao Oscar e ajudou a projetar o cinema nacional no exterior, consolidando Babu como parte de um projeto histórico da cultura audiovisual brasileira.