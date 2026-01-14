BBB 26: para quais times de futebol os participantes torcem?

BBB 26: Discussão sobre futebol marca estreia e revela torcidasParticipantes do BBB 26 representam diversas regiões e uma paixão que divide qualquer brasileiro: os times de futebol. Veja para quais times o elenco torce.
Resumo
Flamengo é o time com maior número de torcedores entre os participantes.
Outros times representados incluem São Paulo, Grêmio, Botafogo, Santa Cruz e Athletico-PR.
Alguns brothers e sisters declararam não torcer para nenhum time.
Nesta edição, o elenco do Big Brother Brasil (BBB 26) foi dividido em três grupos: Pipoca, Camarote e Veteranos. Diversificados, os participantes representam diversas regiões do País, profissões e uma paixão que divide qualquer brasileiro, os times de futebol.
Os Veteranos Babu Santana e Edilson Capetinha protagonizaram uma discussão sobre o esporte nesta terça-feira, 13. O ex-jogador provocou o ator afirmando que o Corinthians será campeão da Supercopa sobre o Flamengo. "Vai tomar do Corinthians no dia primeiro", disparou Edilson.
Logo em seguida, Babu rebateu alegando que conseguiriam ouvir os fogos das comemorações no dia do jogo. "Se não tiver, deu ruim. Mas eu duvido, na moral", afirmou.
Entre os favoritos, o Flamengo lidera a preferência entre os brothers e sisters, reunindo o maior número de torcedores declarados até agora. Na sequência, outros grandes clubes entram na disputa de torcidas do BBB; confira:
Pra qual time o elenco o BBB 26 torce?
O Rubro-negro é o time com mais torcida entre os participantes. Abertamente flamenguista, Aline Campos foi Rainha do Camarote oficial do Flamengo no Carnaval de 2023. São Paulo aparece em segundo lugar, representado por Henri Castelli e Brigido.
Grêmio, Corinthians, Botafogo, Santa Cruz e Atlético-PR também aparecem na lista. Já outros praticantes declararam não torcerem para nenhum time, como é o caso de Solange, Breno, Paulo Augusto, Samira, Sarah e Sol Veiga.
Marcel, que venceu a Casa e Vidro Sudeste mas desistiu horas antes da estreia, é assumidamente santista. Vale lembrar que duas vagas ainda está em disputa no Quarto Branco entre os candidatos das Casas de Vidro que não entraram pro elenco.
Confira abaixo a lista completa dos times dos participantes do BBB 26:
Grupo Camarote
- Aline Campos: Flamengo
- Edilson Capetinha: Corinthians
- Henri Castelli: São Paulo
- Juliano Floss: Chapecoense e Flamengo
- Solange Couto: não tem time
Grupo Pipoca
- Brigido: São Paulo
- Breno: não tem time
- Jordana: Flamengo
- Marcelo: Botafogo
- Marciele: Flamengo
- Maxiane: Santa Cruz
- Milena: Seleção Brasileira
- Paulo Augusto: não tem time
- Pedro: Athletico-PR
- Samira: não tem time
Grupo veterano
- Alberto Cowboy: Cruzeiro
- Ana Paula Renault: Atlético-MG
- Babu Santana: Flamengo
- Jonas Sulzbach: Grêmio
- Sarah Andrade: não tem time
- Sol Vega: não foi confirmado