BBB 26: para quais times de futebol os participantes torcem?

Participantes do BBB 26 representam diversas regiões e uma paixão que divide qualquer brasileiro: os times de futebol. Veja para quais times o elenco torce.

Nesta edição, o elenco do Big Brother Brasil ( BBB 26 ) foi dividido em três grupos: Pipoca, Camarote e Veteranos. Diversificados, os participantes representam diversas regiões do País, profissões e uma paixão que divide qualquer brasileiro, os times de futebol.

Babu Santana (Flamengo) e Edilson Capetinha (Corinthians) discutiram futebol já na estreia do BBB 26. Flamengo é o time com maior número de torcedores entre os participantes. Outros times representados incluem São Paulo, Grêmio, Botafogo, Santa Cruz e Athletico-PR. Alguns brothers e sisters declararam não torcer para nenhum time.

Os Veteranos Babu Santana e Edilson Capetinha protagonizaram uma discussão sobre o esporte nesta terça-feira, 13. O ex-jogador provocou o ator afirmando que o Corinthians será campeão da Supercopa sobre o Flamengo. "Vai tomar do Corinthians no dia primeiro", disparou Edilson.

Logo em seguida, Babu rebateu alegando que conseguiriam ouvir os fogos das comemorações no dia do jogo. "Se não tiver, deu ruim. Mas eu duvido, na moral", afirmou.

Entre os favoritos, o Flamengo lidera a preferência entre os brothers e sisters, reunindo o maior número de torcedores declarados até agora. Na sequência, outros grandes clubes entram na disputa de torcidas do BBB; confira: