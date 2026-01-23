BBB 26: quem venceu a prova do anjo hoje? Quem foi pro Monstro?

BBB 26: veja quem venceu a prova do ano esta semana / Crédito: Reprodução/Globo

Geralmente realizada no sábado, a segunda Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira, 23. A primeira fase foi em duplas, o que deixou uma sister de fora. A prova determinou o Anjo da semana, que é autoimune, mas poderá imunizar mais uma pessoa.

A conquista inclui, além da imunização, o direito de usufruir de um almoço especial com recado das famílias e 500 estalecas.

Prova do Anjo no BBB 26: entenda a dinâmica Na primeira fase, os confinados se dividiram em duplas para fazer a prova. Como o líder Babu não participou, Solange Couto ficou fora da disputa por não ter sido escolhida. Assim, dez duplas iniciaram a dinâmica. O apresentador Tadeu Schmidt explicou a dinâmica: "Na primeira fase, as duplas deverão apertar o máximo de botões que conseguirem em 2 minutos. A dupla que fizer mais pontos, avança para a fase final. Cada jogador deve apertar o botão correspondente à cor do seu colete para somar pontos".