Ana Paula Renault: 5 curiosidades sobre a veterana do BBB 26 que poucos conhecem / Crédito: Edicase Entretenimento

Conhecida por sua personalidade marcante e por momentos que renderam grande repercussão na televisão, Ana Paula Renault voltou aos holofotes ao integrar o elenco do Big Brother Brasil 26. Ao longo dos anos, ela construiu uma imagem forte, marcada por posicionamentos firmes, experiências variadas na mídia e episódios que ajudaram a moldar sua relação com o público. A seguir, reunimos 5 curiosidades que ajudam a contextualizar quem é a veterana dentro e fora do reality!

1. Primeira ex-BBB expulsa a retornar ao programa Ana Paula Renault entrou pela primeira vez na casa do Big Brother Brasil em 2016 e rapidamente se destacou pelos inúmeros conflitos e discussões com outros participantes. Sua trajetória na edição foi marcada por embates constantes e forte envolvimento emocional. No entanto, após um episódio de agressão física contra Renan Oliveira, ela acabou sendo expulsa do programa.

Sua volta ao reality, no BBB 26, chamou ainda mais atenção justamente por esse passado controverso. A decisão da produção de convidá-la como veterana marca um feito inédito no formato e reforça o peso simbólico de sua trajetória dentro do programa. 2. Formação acadêmica e trajetória profissional Muito antes de se tornar conhecida do grande público, Ana Paula construiu sua base profissional no jornalismo. Ela é formada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Essa formação ajuda a explicar sua facilidade para se expressar, argumentar e opinar com firmeza — características que se tornaram evidentes ao longo de suas participações na televisão. 3. Vítima de perseguição por fã Em 2025, Ana Paula usou as redes sociais para relatar um episódio preocupante de perseguição. Segundo ela, uma fã passou a segui-la de forma insistente e chegou a tentar abrir a porta do carro por aplicativo em que ela estava. O caso gerou grande repercussão e levantou discussões sobre segurança, exposição pública e os limites entre admiração e comportamento criminoso, já que o stalking é tipificado como crime no Brasil.