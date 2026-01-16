Festa BBB 26: que horas começa, quem vai cantar e onde assistir

Que horas começa o BBB 26 hoje, quem vai cantar e onde assistir à FestaReality da Globo tem primeira noite de Festa além do início da influência do líder no Paredão. Veja o horário e onde assistir ao BBB nesta sexta, 16
Em sua primeira semana, o Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) continua estreando as dinâmicas e programações que acompanharão os brothers até o fim do confinamento. Nesta sexta-feira, 16, acontece a primeira festa da edição.
Confira o horário que vai começar o reality show, onde assistir, a dinâmica do dia e mais.
Horário do BBB 26: que horas começa o reality hoje (16/01)
A transmissão ao vivo do Big Brother Brasil na TV Globo acontece logo após a novela "Três Graças", a partir das 22h25min (horário de Brasília).
BBB 26: dinâmica do dia de hoje (16/01)
Após cinco dias de movimentação entre os grupos de participantes, chegou a vez de Alberto Cowboy definir quem estará “na mira do líder” para a formação do paredão, que ocorre no próximo domingo, 18.
Depois, os brothers vão poder aproveitar a primeira festa da edição, que deve render comentários sobre o jogo até a formação da berlinda, além de diversão com o show da noite. Veja abaixo quem será a atração.
BBB 26: quem é a atração da primeira festa?
Quem vai inaugurar o palco do BBB 26 é a cantora Anitta, que é a atração principal da festa desta sexta-feira. Além da apresentação solo, com os sucessos da artista, terá uma performance com o DJ Matheus Alves.
O momento, parceria com o banco digital Mercado Pago, terá uma cenografia imersiva e tecnológica em que os participantes acessarão o evento por meio de um túnel de LEDs com artes em 3D.
BBB 26: onde assistir ao vivo à transmissão
A transmissão do BBB 26 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. Também é possível assistir pela internet na aba “Agora na TV” com o sinal gratuito do canal. Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming.
As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pele conta Globo.
Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma Globoplay permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.