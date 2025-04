Inscrição para BBB 26: como se inscrever? Veja tudo sobre processo

As inscrições para a próxima edição do Big Brother Brasil (BBB) serão reabertas em breve. Vagas são limitadas; confira tudo sobre a seleção

Em uma das edições do programa, o apresentador Tadeu Schmidt disse que o primeiro lote se esgotou rapidamente em todas as regiões do Brasil. O POVO explica como funciona o cadastro dos interessados.

A sala de espera começa com a seleção da região de nascimento ou residência (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste ou Centro-Oeste). O formulário traz 90 perguntas e, de acordo com o site, é preciso apresentar vídeos e fotos para justificar o merecimento de uma vaga no programa.

As inscrições podem ser feitas por meio do site oficial . Atualmente, o endereço mostra uma sala de espera e destaca que a reabertura será em breve. É possível que o processo retorne após a exibição da final deste ano, que acontece nesta terça-feira (22).

Inscrição no BBB 26: como se inscrever? dicas para o processo

O site do Gshow destaca dicas para o processo de inscrição no BBB 26. Conforme a publicação, é possível escolher entre a região de nascimento e de residência. As entrevistas são presenciais ou virtuais e as seletivas ainda não começaram.

O contato da produção será feito nos canais preenchidos na inscrição (e-mail, telefone, Whatsapp, SMS). O primeiro contato é por e-mail e o endereço oficial tem o domínio @castitreach.com. O Gshow destaca que os interessados não devem acreditar em mensagens de outros domínios.

Em caso de seleção, a equipe do programa ligará para o telefone cadastrando, pedindo confirmação de recebimento do e-mail. Na sequência, será marcada uma entrevista, com data e horário. Informações adicionais serão publicadas no site e nas redes sociais do reality.