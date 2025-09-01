BBB 26: Nicole Bahls comenta possível participação no reality

Atualmente na "Dança dos Famosos", Nicole Bahls não descarta chance de participar do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) / Crédito: Leo Rosario/Globo/Divulgação

Faltam menos de cinco meses para a nova edição do Big Brother Brasil (BBB) e algumas celebridades já estão sendo cotadas para participar do principal reality da Rede Globo. Entre os nomes que circulam nas redes sociais, a modelo e influenciadora Nicole Bahls e o criador de conteúdo Álvaro são os famosos citados para integrar o Camarote do BBB 2026. Ambos atualmente participam da “Dança dos Famosos”, quadro do Domingão com Huck, e estão em alta entre o público telespectador e na internet.

Nicole tem currículo extenso de participações em outros realities exibidos na TV aberta, como "A Fazenda", nas edições de 2012 e 2017, e "Power Couple Brasil", em 2019, sendo a vencedora junto ao então marido Marcelo Bimbi. "Confesso que fui para muitos realities, acho que as pessoas também estão enjoadas da minha cara. Então, eu tenho medo de chegar a voltar para reality assim, e as pessoas falarem: 'meu Deus, o que essa menina tá enfiada aí de novo?'", desabafa Nicole em vídeo compartilhado nas redes sociais nos últimos dias. No fim de agosto, a modelo chegou a revelar ao Extra que havia renovado um contrato de três anos com uma marca de cerveja, o que poderia dificultar a sua ida ao Big Brother Brasil futuramente.