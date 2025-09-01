BBB 26: Nicole Bahls comenta possível participação no reality

BBB 26: Nicole Bahls comenta possível participação no realityAtualmente na "Dança dos Famosos", Nicole Bahls não descarta chance de participar do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26)
Faltam menos de cinco meses para a nova edição do Big Brother Brasil (BBB) e algumas celebridades já estão sendo cotadas para participar do principal reality da Rede Globo.
Entre os nomes que circulam nas redes sociais, a modelo e influenciadora Nicole Bahls e o criador de conteúdo Álvaro são os famosos citados para integrar o Camarote do BBB 2026. Ambos atualmente participam da “Dança dos Famosos”, quadro do Domingão com Huck, e estão em alta entre o público telespectador e na internet.
Nicole tem currículo extenso de participações em outros realities exibidos na TV aberta, como “A Fazenda”, nas edições de 2012 e 2017, e “Power Couple Brasil”, em 2019, sendo a vencedora junto ao então marido Marcelo Bimbi.
“Confesso que fui para muitos realities, acho que as pessoas também estão enjoadas da minha cara. Então, eu tenho medo de chegar a voltar para reality assim, e as pessoas falarem: ‘meu Deus, o que essa menina tá enfiada aí de novo?’”, desabafa Nicole em vídeo compartilhado nas redes sociais nos últimos dias.
No fim de agosto, a modelo chegou a revelar ao Extra que havia renovado um contrato de três anos com uma marca de cerveja, o que poderia dificultar a sua ida ao Big Brother Brasil futuramente.
Ainda na conversa ocorrida durante os bastidores do “Dança dos Famosos”, Nicole, no entanto, afirma ser uma experiência “incrível” participar de reality shows e que adoraria ir para o BBB na mesma edição do Álvaro, com quem iniciou a amizade nos ensaios do quadro de dança.
“Se me chamassem para ir com o Álvaro para o BBB, eu ia amar, porque eu amo o Álvaro! O Álvaro é uma delícia de pessoa, é meu amigo de trabalho. Estar com o Álvaro ainda concorrendo a vários prêmios seria um sonho”, diz sem comentar se aceitaria ou não participar do BBB.