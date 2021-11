Henrique e Juliano fazem as pazes com Matheus e Kauan: "Marília feliz"

A dupla sertaneja Matheus e Kauan postou ontem, 23, vídeo no Instagram contando sobre desentendimento com os músicos Henrique e Juliano. Os donos dos hit "Expectativa x Realidade" tornaram a questão pública ao anunciar as pazes entre as duplas. No vídeo, Matheus e Kauan aparecem cantando ao lado dos sertanejos e Maiara, da dupla com Maraisa (33), está abraçada com Henrique e Matheus. De acordo com a postagem, a cantora foi "mediadora" da reconciliação dos cantores.

"Num passado distante tivemos alguns 'desentendimentos' por deslizes da nossa parte, mas Deus preparou um momento incrível pra que pudéssemos passar uma borracha em tudo e foi lindo! Nossa admiração e respeito por vocês sempre amigos @henriqueejuliano!", escreveu Matheus e Kauan na página da dupla.

Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça, comentou destacando o que a sertaneja, que era amiga das duplas, acharia do reencontro. "Marilia tá muito feliz vendo isso", comentou.

Henrique e Juliano deixaram a mensagem: "Que Deus os abençoe grandiosamente hoje e sempre! Meus parabéns pela belíssima atitude e pela coragem. Grande abraço viu?! Fiquem com Deus". O motivo da briga não foi revelado.

Veja vídeo: