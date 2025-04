Renata no Bate-Papo BBB 25: veja reações na 1ª entrevista após vitória

A bailarina comentou alguns momentos marcantes na casa como a Vitrine do Seu Fifi e a relação com Maike; veja o tudo que aconteceu

Os finalistas do Big Brother Brasil (BBB 25) estiveram presentes no último Bate-Papo BBB da temporada logo após o fim do reality nessa terça-feira, 22. No programa sob o comando de Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, a campeã Renata reagiu à trajetória na casa.

A bailarina, que venceu em uma disputa acirrada e levou 51,90% dos votos, falou sobre momentos após Vitrine do Seu Fifi, a relação com Maike, o “pomba suja” de Vinícius e até mesmo sobre sua companheira Eva. Confira.