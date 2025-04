Renata é a 5ª nordestina a vencer o BBB; lembre quem foram os outros

Renata é campeã do BBB 25 / Crédito: Instagram / Renata

Renata Saldanha se tornou a grande vencedora do Big Brother Brasil 25 nesta terça-feira, 22. A bailarina é a quinta nordestina a ganhar o reality show e a primeira cearense a levar para casa o prêmio que, nesta edição, somou R$ 2.720.000 (dois milhões e setecentos e vinte mil reais). Participante do grupo Pipoca no BBB 25, Renata teve sua trajetória marcada por altos e baixos. Incluindo um almoço do líder transmitido para os participantes da casa; a seleção para ir à Vitrine do Seu Fifi, na qual teve acesso a informações externas; e uma rivalidade com Aline Patriarca, anteriormente sua aliada no jogo.

Nascida e criada no bairro Barroso, em Fortaleza, Renata se destacou com seu vocabulário que incluía gírias nordestinas e da comunidade LGBTQIAPN+. Sua dupla no jogo foi Eva Pacheco, amiga que Renata conheceu aos 8 anos de idade na Edisca - Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente. Juntas, as duas formaram o "Team Ballet", torcida que, mesmo após a eliminação de Eva, conseguiu levar Renata para a final após seis paredões. A grande final foi disputada contra Guilherme e João Pedro, mas a cearense levou a melhor. Sua vitória foi celebrada tanto em seu bairro, com uma festa organizada pela comunidade, quanto na Praia de Iracema, onde sua equipe organizou a "Festa da Final". O evento contou com transmissão ao vivo junto a shows de artistas como Solange Almeida, Vanessa A Cantora e outros. A última vez que uma fortalezense esteve na casa mais vigiada do Brasil foi com a participação de Kerline Cardoso no BBB 21, no qual ela foi a primeira eliminada. Já o último cearense a participar do programa foi Vini do BBB 22, sendo o oitavo eliminado.

Relembre os outros vencedores nordestinos do Big Brother Brasil Com vinte e cinco edições, e com inscrições abertas para uma vigésima sexta, o Big Brother Brasil conta com apenas quatro outros vencedores da região nordeste, além de Renata. A seguir, saiba um pouco mais sobre a trajetória de cada um deles: Davi Brito, vencedor do BBB 24 O mais novo dos campeões nordestinos, Davi Brito conquistou R$ 2,92 milhões com 60,52% dos votos na final contra Matteus Amaral e Isabelle Nogueira.

Davi Brito é baiano é foi o vencedor do Big Brother Brasil 2024 Crédito: João Cotta/ Rede Globo/Divulgação Natural da Bahia, Davi se destacou no jogo por preparar café da manhã para a casa inteira e o uso constante de gírias regionais que outros participantes enxergavam como ofensas, incluindo aquele que virou seu bordão "Calma, calabreso!". Fora da casa, Davi causou polêmica ao desistir de cursar Medicina, pois dizia aos participantes que era seu sonho se tornar médico. O baiano optou por se tornar um influenciador digital, que viraliza vez ou outra com suas postagens no Instagram. Um ano após sua vitória, Davi Brito ainda enfrenta sua ex-namorada Mani Rêgo em um processo movido por ela buscando o reconhecimento da união estável que existiu e a divisão do prêmio conquistado por ele.

Leia mais Modelo se pronuncia sobre ameaças de Davi Brito: "Lutar pela nossa vida" Sobre o assunto Modelo se pronuncia sobre ameaças de Davi Brito: "Lutar pela nossa vida" Um ano após sua vitória, Davi Brito ainda enfrenta sua ex-namorada Mani Rêgo em um processo movido por ela buscando o reconhecimento da união estável que existiu e a divisão do prêmio conquistado por ele. Juliette Freire, vencedora do BBB 21 Com impressionantes 90,15%, Juliette foi a vencedora do BBB 21 contra Fiuk e Camilla de Lucas ganhando R$ 1,5 milhões. A paraibana se tornou um fenômeno digital com mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, os quais foram nomeados como “Cactos” em referência ao emoji utilizado por ela.