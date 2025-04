Renata é campeã do BBB 25: relembre a trajetória da cearense

Durante sua jornada no BBB 25, Renata venceu a prova do anjo em uma ocasião, na semana cinco. Ela imunizou João Gabriel. Sua dupla, Eva, obteve a liderança naquele momento e já estava imune.

Nascida em uma comunidade em Fortaleza, capital do Ceará, Renata entrou no reality show tendo sua amiga Eva Pacheco como dupla. Eva foi a 13ª eliminada desta edição e saiu da casa no dia 30 de março.

Renata no BBB 25: quantas vezes a participante esteve no paredão?

Renata esteve no paredão em seis oportunidades no BBB 25. Foi o segundo maior número no quesito, juntamente com Diego Hypolito e atrás de Vitória Strada (sete).

Renata no BBB 25: como foi a participação na Casa de Vidro?

Com 27,28% dos votos do público, Renata Saldanha foi a escolhida para participar da "Vitrine do Seu Fifi", quadro que funcionou como uma "casa de vidro", tendo recados como elementos principais.

A dançarina deixou a casa e partiu para uma vitrine no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Por lá, ela interagiu com os visitantes e teve acesso a informações externas do público.