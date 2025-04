Final do BBB 25: Voto Único e Voto da Torcida; veja porcentagem

Renata venceu a final do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) / Crédito: Reprodução/Globoplay

Voto Único: Cada participante pode votar apenas uma vez, informando seu CPF.

Média: Ambos os formatos têm peso de 50% no resultado final. A média entre os dois define quem sai do reality. Final do BBB 25: porcentagem da votação do Voto Único e Voto da Torcida Guilherme Média: 43,38%

Voto Único: 51,40%

Voto Torcida: 35,37% João Pedro Média: 4,72%

Voto Único: 6,22%

Voto Torcida: 3,22% Renata Média: 51,90%

Voto Único: 42,38%

Voto Torcida: 61,41% BBB 25: quem ganhou a final? Renata Saldanha é a grande campeã do Big Brother Brasil 25 (BBB 25). A bailarina cearense conquistou o público e levou o prêmio de R$ 2,7 milhões na final realizada na noite desta terça-feira, 22 de abril (22/04). Ela teve 50,09% dos votos. Renata Saldanha, de 27 anos, é bailarina profissional e natural de Fortaleza, no Ceará. Antes de entrar no BBB 25, trabalhava como professora de dança para crianças e idosos, além de atuar em eventos culturais na capital cearense. No reality, ganhou destaque pela autenticidade, firmeza nas opiniões e por conquistar o público em momentos decisivos. Ao longo da temporada, venceu três provas importantes e evitou confrontos diretos em paredões decisivos, mantendo-se como uma das participantes mais consistentes do jogo. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Segundo e terceiro colocados Com 43,38% dos votos, Guilherme Vilar ficou em segundo lugar e recebeu o prêmio no valor de R$ 150 mil e João Pedro, terceiro colocado, recebeu R$ 50 mil, com 4,72% dos votos.

BBB 25: veja como foi a grande final A grande final do BBB 25 foi marcada por emoção, música e reencontros. Transmitida ao vivo pela TV Globo às 22h30 desta terça-feira após a novela “Vale Tudo”, a cerimônia contou com a presença dos 21 participantes eliminados, familiares dos finalistas e apresentações musicais de ex-BBBs como Juliette, Fiuk, Projota e Naiara Azevedo. BBB: CONFIRA 10 recordes da história do reality show

No palco montado especialmente para a celebração, Tadeu Schmidt conduziu o programa com suspense e leveza, relembrando momentos marcantes da temporada antes de anunciar, com mais de 60% dos votos, a vitória de Renata Saldanha. BBB 25: RELEMBRE as 10 provas de resistência mais difíceis