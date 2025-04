BBB 25: cearense Renata fala sobre romance com Maike fora do reality / Crédito: Reprodução/Instagram@_renatasaldanha

A cearense Renata Saldanha não descarta um romance com Maike Cruz, ex-participante da edição 25 do Big Brother Brasil (BBB). Antes da eliminação do brother, ele e a fortalezense protagonizaram um romance no programa. Às vésperas da grande final, a sister comentou sobre a relação neste sábado, 19. Em uma conversa com Guilherme Vilar, jogador que já está garantido na final do programa, a bailarina e professora disse que ela e Maike precisam conversar.

Leia mais Enquete Paredão BBB 25: quem sai hoje (20/04)? Veja votação atualizada Sobre o assunto Enquete Paredão BBB 25: quem sai hoje (20/04)? Veja votação atualizada Ela continuou e não descartou a chance de viver um romance fora do reality: "Não sei ainda como vai ser as coisas, mas eu não descartei nenhuma possibilidade, só não sei dizer". Maike Cruz foi eliminado no 15º paredão, com 49,12% dos votos do público, no último dia 10 de março.

No top 4 do programa, Renata está no paredão deste domingo, 20, junto de Vitória Strada e João Pedro. A sister tem conquistado apoio dos cearenses, especialmente de nomes da política, como o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Ambos os gestores compartilharam em suas redes sociais vídeos pedindo apoio para a sister fortalezense. Polêmicas do casal O casal viveu um episódio polêmico em que Maike puxou o cabelo de Renata algumas vezes e a mordeu durante uma madrugada no programa. A sister chegou a se afastar e a pedir para que ele parasse.

A sister estava parada, de braços cruzados, quando Maike se aproximou pegando em seu pescoço para beijá-la. Após isso, ele novamente tentou uma aproximação e puxou o cabelo de Renata. O primeiro alerta surgiu e, na sequência, ele disparou para a sister: "Eu quero você". Renata reagiu: "Para! Já falei, para!". Ele voltou a ficar perto da sister, Maike mordeu Renata e voltou a puxar o seu cabelo.

Após o episódio, o participante recebeu algumas advertências da produção do BBB 25. Com as intervenções da direção do programa, ele se afastou e pediu desculpas.