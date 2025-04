Público lota Estoril com torcida para Renata no BBB 25; veja fotos

Participante é a primeira cearense a alcançar a final do reality show; confira galeria de fotos com a festa da torcida

Para comemorar a participação e possível vitória da cearense Renata Saldanha no Big Brother Brasil 25 (BBB 25), a equipe da sister promove grande festa no Estoril da Praia de Iracema, com shows especiais de artistas do Estado.

SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp