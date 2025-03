BBB 25: Renata deixa confinamento para dinâmica com público na Casa de Vidro

Renata saiu da casa do BBB na manhã desta quinta-feira, 13 / Crédito: Reprodução/Gshow

A cearense Renata deixou a casa do Big Brother Brasil (BBB 25) na manhã desta quinta-feira, 13, para participar de uma nova dinâmica: a Vitrine do Seu Fifi, uma nova versão da já conhecida Casa de Vidro. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A sister foi a mais votada pelo público e ficará confinada em espaço montado no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Após o desafio, ela retornará para a sede imune ao próximo paredão.

Saiba como foi a saída de Renata da casa do BBB 25.



BBB 25: como foi a saída de Renata Sem saber que participaria da dinâmica com o público, Renata foi acordada na manhã de hoje com aviso da produção. Os brothers se reuniram na sala de estar e a produção avisou que Renata realizaria uma prova. Então, a bailarina organizou seus pertences e saiu acompanhada pelos dummies. Antes de sair, ela se despediu de Eva, sua amiga e dupla durante a primeira etapa do programa.