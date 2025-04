Discurso de Tadeu Schmidt na final do BBB 25; veja como foi

Veja discurso do apresentador Tadeu Schmidt ao anunciar Renata como campeã do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) / Crédito: Reprodução/Globoplay

A grande final do BBB 25 aconteceu nessa terça-feira, 22, e o apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso falando dos finalistas e dos acontecimentos da edição, antes de anunciar Renata como vencedora do programa. Tadeu, que já comandou quatro edições do reality, se emocionou ao trazer o trajeto dos últimos participantes a saírem no reality.

O BBB tem duas votações separadas, uma com quantidade livre de participações, outra limitada a uma indicação por CPF. O habitual é que os chamados "voto da torcida" e "voto único" tenham o mesmo resultado. Nesta edição, no entanto, houve ao menos uma ocasião em que um participante recebeu mais indicações individuais para sair do programa, e outro foi o mais escolhido no voto da torcida.

Também houve, segundo Tadeu, viradas de última hora nas votações. Segundo o apresentador, chegou a ocorrer mudança no resultado de um Paredão durante o programa ao vivo. Final do BBB: discurso de Tadeu destaca "dinâmicas de relacionamento diferentes"

Por fim, o BBB 25 foi o primeiro a ter inscrições em duplas. Ao longo das semanas iniciais, todas as definições do programa, como Paredões, Provas do Anjo, e lideranças, aconteceram em pares.

Após a eliminação de Giovanna, no entanto, o programa voltou ao ritmo habitual, com os participantes jogando individualmente. Dupla de Giovanna, Gracyanne Barbosa foi para o Quarto Secreto, em Paredão falso, no mesmo momento em que ocorreu a saída da irmã.

Veja a íntegra do discurso de Tadeu Schmidt na final do BBB 25 "Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, conheceremos o grande campeão do BBB 25. E lá se foram 100 dias... é uma vida, né? Parece que vocês entraram naquela porta uns dois ou três anos atrás, pelo tanto que viveram. E não entraram sós: pela primeira vez na história, os participantes entraram em duplas, o que trouxe dinâmicas de relacionamento totalmente diferentes. Irmãos, amigos, pais e filhos, marido e mulher, foram duplas de todos os matizes e todos os cantos do Brasil. E chegam na final:o genro ,que veio com a sogra lá de Pernambuco, o gêmeo, que veio inseparável irmão lá do Goiás, a amiga, que veio com a sua amiga-alma-gêmea lá do Ceará.