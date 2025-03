Modo Turbo BBB 25: veja dinâmica da semana e dia do Paredão

Dinâmica da décima-primeira semana do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) tem "Modo Turbo", com provas e Paredões mais frequentes / Crédito: Reprodução/GShow

A dinâmica da décima-primeira semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) foi anunciada na noite dessa quinta-feira, 27 de março (27/03). Veja a programação para os próximos dias. Esta semana, o programa terá o Modo Turbo. Na dinâmica acelerada, a frequência de provas e Paredões aumenta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora BBB 25: dinâmica da semana A dinâmica da semana no BBB 25 começou nessa quinta-feira, 27, com a décima-primeira Prova do Líder. Veja como serão os próximos dias do programa:

Quinta-feira, 27/03 No programa dessa quinta-feira, 27, ocorreu a décima-primeira Prova do Líder. Maike venceu a disputa e fez a divisão entre VIP e Xepa. Ele também precisou colocar três participantes "na mira": Daniele, Delma e Diego. Por fim, foi definido o primeiro participante do décimo-primeiro Paredão. Após perder a disputa contra João Gabriel, Vinícius foi para a berlinda. Sexta-feira, 28/03 Na sexta-feira, ocorre a Prova do Anjo. Esta semana, o anjo será autoimune: quem vencer a disputa não poderá ser indicado ao próximo Paredão.

A berlinda será formada na própria sexta-feira. Serão três indicações: uma pela casa, uma pelo líder, e Vinícius, já emparedado na Prova do Líder. Não haverá Prova Bate-e-Volta. Domingo, 30/03 Na décima-primeira semana do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), "Modo Turbo" terá um Paredão formado na sexta-feira, 28, com resultado no domingo, 30; logo após a eliminação, ocorre outra Prova do Líder e a definição de mais uma berlinda, com votação até a terça-feira, 1º de abril Crédito: Reprodução/GShow No domingo, 30 de março, será definido o resultado do décimo-primeiro Paredão do BBB 25. A disputa agora é individual. Na última berlinda, Aline foi eliminada.