Festa da líder Renata no BBB 25: como foi? Veja tudo o que rolou

BBB 25: Brothers aproveitam a festa da líder Renata; veja como foi / Crédito: Reprodução/Gshow

A festa da líder Renata homenageou a trajetória da sister na dança na noite dessa quarta-feira, 26. Com o tema “Ritmo”, o evento foi marcado por coreografias e conversas entre aliados sobre o jogo. A ONG onde Renata iniciou sua carreira também teve um espaço especial na festa, com imagens dos projetos sociais transmitidas para os brothers. Confira como foi a festa da líder.



Renata apresenta coreografias em sua Festa do Líder Seguindo a temática, a festa de Renata teve muita dança. No início da festa, os confinados fizeram uma apresentação coreografada pela líder. O momento foi gravado e transmitido no telão. Após assistirem ao videoclipe, eles “pediram bis”. Vitória Strada se manifestou dizendo: “A gente quer ver de novo!”; Momentos depois foi a vez do solo. Ao som da banda Foo Fighters, Renata fez uma apresentação de balé para os participantes do reality.

Vinícius retorna à festa após ser barrado Vinícius não aproveitou os momentos musicais do início da festa, já que foi barrado por Renata. O promotor de eventos teve que construir uma imagem da líder usando tiras e levou duas horas para completar o desafio. Ele retornou ao som de “A Queda”, de Gloria Groove. Vitória correu para abraçar o brother e Renata o parabenizou. Guilherme critica a sogra, Delma, em conversa com aliado

Durante a madrugada, Guilherme conversava com João Pedro e os dois criticaram a decisão de Delma de salvar Eva na última formação do paredão. O goiano afirma que a sogra de Guilherme “fugiu do embate dela”.