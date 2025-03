BBB 25: Aline é eliminada por regra de Boninho; entenda

O décimo paredão do Big Brother Brasil (BBB 25), que culminou com a eliminação de Aline na última terça-feira, 25, foi a berlinda com a maior quantidade de votos da edição até o momento. Com mais de 200 milhões de votos, a policial militar obteve 51,73% e deixou o programa.



Mas, a votação poderia ter tido um resultado diferente caso a votação não fosse sob a regras em vigência desde 2024. Confira qual é a regra e como influenciou a saída de Aline.