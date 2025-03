BBB 25: Voto da Torcida e Voto Único; qual diferença? Entenda votação

Sistema misto de votação divide pesos entre votos ilimitados e individuais; 10º Paredão que eliminou Aline bateu recorde com mais de 209 milhões de votos

Na noite dessa terça-feira, 25, o 10º Paredão do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) que colocou Aline, Diego Hypolito e Maike na berlinda se tornou o mais votado da edição, com 209.254.975 milhões de votos. O recorde anterior pertencia à disputa entre Eva, Gracyanne e Daniele, que registrou 119 milhões de votos.

Aline foi eliminada com 51,73% da média geral, resultado da combinação entre os dois tipos de voto. No Voto da Torcida, ela recebeu 58,36%, enquanto no Voto Único teve 45,10%. Esse foi o terceiro Paredão mais votado desde que o programa adotou o novo sistema de votação.