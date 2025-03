BBB 25: quem saiu hoje (25/03)? Veja eliminado no paredão

Hoje, terça-feira, 25 de março (25/03), mais um jogador foi eliminado no BBB 25; confira qual participante saiu do programa e a porcentagem da votação

Aline saiu com 51,73% dos votos . O resultado segue previsão feita anteriormente pela enquete O POVO , que indicava a eliminação da sister, com Maike em segundo lugar.

A décima eliminação do Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) aconteceu hoje, terça-feira, 25 de março (25/03). A participante que deixou a "casa mais vigiada" foi Aline . A sister mais votada disputou a permanência no reality ao lado de Maike e Diego Hypolito.

Diego Hypolito

0,93%

Paredão BBB 25: veja como votar no GShow

A validação de votos no sistema misto do GShow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.