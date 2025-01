BBB 25: segundo Paredão foi último em duplas, mas haverá surpresas

Mudança nos Paredões foi informada pelo apresentador do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) no programa dessa terça-feira, 28; eliminações agora serão individuais / Crédito: Reprodução/GShow

O segundo Paredão do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) ocorreu nessa terça-feira, 28 de janeiro (28/01). A saída de Edilberto e Raíssa, no entanto, será a última eliminação em duplas desta temporada. A mudança foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa da terça-feira. Um detalhe, no entanto, deve atrapalhar na mudança de estratégia dos participantes do jogo.

O público do BBB 25 já está a par da alteração no formato dos Paredões. Os jogadores, por sua vez, não foram informados. Tadeu avisou aos telespectadores que o segredo é intencional.



Não foi especificado até quando os participantes ficarão sem saber que as eliminações do BBB 25 agora serão individuais. É possível que a mudança seja informada em diversos momentos, uma vez que não se sabe se outras etapas, até o resultado do Paredão, também acontecerão de forma individual. A novidade pode ser revelada aos jogadores já na Prova do Líder da próxima quinta-feira, 30; quando os líderes forem escolher participantes para colocar "na mira", na sexta-feira, 31; na Prova do Anjo, no sábado, 1º de fevereiro; na escolha dos emparedados, no domingo, 2 de fevereiro; ou apenas no anúncio do eliminado, que deve ocorrer na próxima terça-feira, 4 de fevereiro. Eliminações do BBB 25 serão individuais; outras etapas seguem sem definição Há ainda uma última possibilidade: de que o jogo siga sendo disputado em duplas. Neste caso, as lideranças, imunidades e indicações ao paredão continuariam ocorrendo da mesma forma, mas a votação do público, em qual jogador deve sair, seria feita individualmente. Participantes cujos pares fossem eliminados, nesta situação, seguiriam jogando sozinhos.

Semana do BBB 25 tem mais novidades, com Big Fone e "presente de grego" Outro anúncio feito nessa terça-feira foi sobre uma "dinâmica-relâmpago" que ocorrerá nesta quarta-feira, 29. No fim da manhã, após o Mais Você, o Big Fone tocará na casa. Quem atender ganhará, para si e seu par, um "almoço especial", e poderá chamar mais duas duplas para aproveitarem a surpresa. O benefício se trata, no entanto, de um "presente de grego". A refeição será transmitida ao vivo para os demais jogadores, que poderão ver em tempo real as fofocas e estratégias discutidas durante o momento a sós dos "ganhadores". Como "prêmio de consolação", uma das duplas do almoço receberá imunidade no próximo Paredão. Mesmo esse benefício, porém, virá com um preço: os seis participantes precisarão escolher, em consenso, quem estará protegido da indicação à berlinda.

Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação. Outros dados podem ser informados, como o CPF, antes que o usuário possa votar no BBB 24. Paredão BBB 25: menor de idade vota? Os menores entre 8 e 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o processo de sua conta Globo. De acordo com o Gshow, o procedimento faz parte de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).