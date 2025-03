BBB 25: veja quem ganhou a Prova do Líder hoje (27/03)

Maike venceu a décima-primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) na noite desta sexta-feira, 28 / Crédito: Reprodução/Globoplay

A décima-primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) aconteceu nesta quinta-feira, 27 de março (27/03). O vencedor da etapa foi Maike, que garantiu o símbolo da liderança no reality show. A disputa deixa o participante imune na formação do Paredão e dá direito ao Quarto do Líder. Quem ganha também pode definir VIP e Xepa, e indicar alguém à berlinda na dinâmica desta semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora BBB 25: quem ganhou a Prova do Líder? A dinâmica não apenas estabeleceu o reinado de um brother, mas também definiu o primeiro emparedado do novo "Modo Turbo".

A prova esta semana foi dividida em duas etapas. A primeira, de velocidade; a segunda, de pontaria. Prova do Líder BBB 25: regras da disputa Na etapa inicial, divididos em duplas, os participantes deveriam completar um quebra-cabeças. De um lado, um dos jogadores precisava desenroscar as peças, presas em um parafuso gigante. Após remover cada uma, deveria passá-la, pela janela da sua raia, para o outro competidor. Do outro lado, o participante deveria montar as peças na ordem correta. Caso os participantes quebrasse alguma peça, as passassem pelo local errado, ou montassem na ordem incorreta, seriam desclassificados. Venceria a dupla que montasse o quebra-cabeça corretamente e apertasse o botão primeiro.

Na segunda fase, a dupla vencedora da primeira etapa disputaria individualmente a liderança. Os jogadores precisariam arremessar discos em três recipientes. Cada recipiente tinha uma distância e uma pontuação diferentes. Um "paredão" subia durante a disputa. Ao fim da prova, venceria o competidor que conseguisse mais pontos no somatório dos três recipientes. Prova do Líder BBB 25: quem venceu cada etapa? Primeira etapa: Diego e Maike

Diego e Maike Segunda etapa: Maike Prova do Líder BBB 25: Disputa colocou participante no Paredão Logo após a prova, Diego e Maike precisaram escolher um participante cada, que disputariam outra rodada, com as mesmas regras da segunda etapa da Prova do Líder. Quem fizesse menos pontos, estaria no Paredão.

Diego indicou João Gabriel, enquanto Maike optou por Vinícius. A disputa foi vencida por João Gabriel. Com isso, Vinícius está no décimo-primeiro Paredão do BBB 25. O resultado será definido no domingo, 30, e será seguida, no mesmo dia, de outra Prova do Líder e a formação de mais uma berlinda. BBB 25 ao vivo: onde assistir na TV e online A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. De segunda a sábado o programa vai ar após a novela “Mania de Você” e domingo após o “Fantástico”.

O Globoplay também transmite gratuitamente toda a programação da TV Globo, incluindo os episódios que vão ao ar durante a noite na emissora.É possível assistir tanto pelo celular quanto pelo computador ou pela plataforma na televisão.