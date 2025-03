Festa da Líder Renata leva fachada do Theatro José de Alencar ao BBB

Protagonizando a última festa do líder do BBB 25, a cearense Renata deverá ter um palco inspirado no Theatro José de Alencar e elementos conectados à sua trajetória na dança

Acontece nesta quarta-feira, 26, a última festa do Líder do BBB 25 , protagonizada pela cearense Renata .

Além do palco, a pista de dança também terá referências à trajetória profissional da sister , com um tablado e barras, remetendo às aulas de balé conduzidas por Renata .

Na lista dos destaques, figura também um ambiente dedicado à sua atuação como técnica e árbitra de ginástica rítmica, com imagens de sua carreira e os diferentes aparelhos esportivos da modalidade.

Ainda segundo a Rede Globo, a música de entrada escolhida por ela foi "Dance The Night", de Dua Lipa, e o cardápio terá os doces preferidos da sister.

Renata revela possível veto da festa do Líder

Em conversa com Maike, nesta segunda-feira, 24, Renata revelou que deve vetar Vinícius de participar da Festa do Líder. No momento, a decisão se devia à possível eliminação de Aline, que foi confirmada no paredão desta terça-feira, 25.