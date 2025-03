Paredão BBB 25: veja quem foi indicado hoje (27/03)

Saiba qual o primeiro participante a ir para o próximo Paredão do Big Brother Brasil 2025, após a Prova do Líder desta quinta-feira, 27 de março (27/03)

A décima-primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) aconteceu nesta quinta-feira, 27 de março (27/03). Após a vitória de Maike, outra disputa definiu o primeiro emparedado da nova dinâmica "Modo Turbo".

Ela seguiu as mesmas regras da segunda fase da Prova do Líder. Os jogadores precisariam arremessar discos em três recipientes. Cada recipiente tinha uma distância e uma pontuação diferentes. Um "paredão" subia durante a disputa. Ao fim da prova, venceria o competidor que conseguisse mais pontos no somatório dos três recipientes.