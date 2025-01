BBB 25: qual dupla recebeu imunidade após Big Fone hoje, 29?

BBB 25: saiba qual dupla recebeu imunidade após almoço do Big Fone nesta quarta-feira, 29 / Crédito: Reprodução/Globo

A cearense Eva Pacheco conseguiu atender o Big Fone nesta quarta-feira, 29, e ao lado de sua dupla, Renata, escolheu mais dois pares para um almoço especial: Delma e Guilherme e Maike e Gabriel. Com o fim da dinâmica, restava ainda a seleção de quem ficaria imune no próximo Paredão do Big Brother Brasil 25 (BBB 25).

A cearense Eva Pacheco conseguiu atender o Big Fone nesta quarta-feira, 29, e ao lado de sua dupla, Renata, escolheu mais dois pares para um almoço especial: Delma e Guilherme e Maike e Gabriel. Com o fim da dinâmica, restava ainda a seleção de quem ficaria imune no próximo Paredão do Big Brother Brasil 25 (BBB 25).

"Esta caixa tem duas Imunidades. Mais tarde, vocês vão decidir, em consenso, qual dupla merece ganhar as Imunidades", leram Eva e Renata ao receberem o objeto. "Vocês só podem escolher uma dupla que está nessa mesa".

A decisão acordada por Maike e Gabriel foi deixar o colar para as duas cearenses, já que ambas convidaram a dupla para o almoço. Já Guilherme, ao ser questionado, afirmou que Eva e Renata já haviam atendido o Big Fone primeiro, e por isso mereciam a imunidade no programa. "Eu não falo nem por atender, eu acho que a gente está muito ameaçada", comentou Eva na ocasião.

BBB 25: qual foi a reação da dupla com imunidade hoje, 29? As bailarinas gritaram e pularam ao descobrirem a decisão do grupo e agradeceram às duplas pela escolha. Em seguida, esconderam o colar da imunidade no Quarto Anos 50. Além da imunidade, o almoço do Big Fone teve outras consequências: enquanto conversavam, os participantes não imaginavam que poderiam ser vistos pelo resto da casa. Na ocasião, a atriz Vitória Strada, do grupo Camarote, escutou Renata afirmar os motivos que poderiam levá-la ao Paredão, após um conflito.