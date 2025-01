BBB 25: Quem ganhou a Prova do Líder hoje (30/01)?

Prova do Líder desta quinta-feira, 30 de janeiro (30/01), no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), é de resistência; veja regras e eliminados / Crédito: reprodução / Gshow

A terceira Prova do Líder do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) começou na noite desta quinta-feira, 30. A disputa, de resistência, deixará uma dupla imune na formação do 3º Paredão. Os vencedores também ganharão acesso ao Quarto do Líder, poderão definir VIP e Xepa, e indicarão alguém à berlinda. Veja abaixo atualizações da disputa. BBB 25: VEJA como foi show de quarta após polêmicas do almoço do Big Fone?



BBB 25: quem ganhou Prova do Líder hoje (30/01) e como foi a disputa A terceira Prova, patrocinada pela Stone, é disputada em duplas. Os participantes de cada par se dividiram, um permanecendo no gramado, e outro indo para o provódromo.

O participante do provódromo precisa indicar a quantidade de moedas que cai no baú, usando um contador digital. As moedas caem em rodadas e, ao fim de cada rodada, as duplas são classificadas pelo quão próximas ficaram da quantidade correta de moedas. Na dupla que vencer cada rodada, o participante que permaneceu no gramado será avisado e deverá apertar um botão. Após isso, girará uma roleta, com três possíveis resultados: Adicionar R$ 100 ao baú; Adicionar R$ 200 ao baú; Falar com o outro participante por 20 segundos. Em cada rodada, caso o participante no gramado, da dupla que ficou em primeiro lugar, não aperte o botão dentro do tempo, a dupla será desclassificada. Também acontecerão, ao longo da disputa, rodadas eliminatórias. Nestas, a dupla que ficar em último lugar sairá da prova.

Em caso de empate, uma rodada será feita apenas com as duplas empatadas. Isso vale tanto para o primeiro lugar, nas rodadas gerais, quanto para o último lugar, nas rodadas eliminatórias. Se, até o início do programa ao vivo desta sexta-feira, 31, ainda houver participantes competindo, todas as rodadas seguintes serão eliminatórias. Além da liderança, a dupla vencedora ganhará o valor equivalente ao acumulado no baú.

BBB 25 ao vivo: onde assistir na TV e online A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. De segunda a sábado o programa vai ar após a novela "Mania de Você" e domingo após o "Fantástico".