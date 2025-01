Enquete BBB 25: quem deve ganhar reality após eliminação da 2ª dupla

Após as dinâmicas das duplas, os participantes do BBB competirão no reality individualmente. Vote em quem deve vencer esta edição do BBB:

Com a segunda eliminação do BBB 25 , os paredões em dupla estão encerrados . Os 20 participantes enfrentarão paredões individuais para vencer o programa. Vote na enquete abaixo e veja votação atualizada de quem deve ganhar a edição .

Paredão BBB 25: veja como votar no Gshow



A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.