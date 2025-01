Enquete Uol BBB 25: votação paredão atualizada hoje, 21; quem sai

Enquete: confira votação do Uol atualizada do primeiro paredão de duplas do BBB 25 / Crédito: Instagram

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O resultado oficial será anunciado nesta terça-feira, 21, quando uma das duplas deixará o programa. Até lá, a votação segue aberta, e a decisão está nas mãos do público.

ACOMPANHE o BBB no canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Votação atualizada da Enquete Uol BBB 25 hoje (21/01): qual dupla sai no paredão? Segundo a enquete do Uol, Arleane e Marcelo são os mais votados para sair do reality, com 47,9% dos votos. A diferença para a segunda colocada, no entanto, é pequena. Diogo e Vilma aparecem com 43,5% dos votos, deixando a disputa pelo título de primeiros eliminados bastante apertada.

Com apenas 8,6% das intenções de eliminação, Edilberto e Raissa, pai e filha, parecem estar em uma situação mais confortável no paredão. Arleane e Marcelo - 47,9%

Diogo e Vilma - 43,5%

Edilberto e Raissa - 8,6% Participantes do BBB 25: CONFIRA lista completa dos participantes Votação atualizada da Enquete O POVO BBB 25 hoje (21/01): qual dupla sai no paredão? Na enquete do BBB 25 realizada pelo portal O POVO, às 11h30min desta terça, a dupla Arleane e Marcelo também é mostrada como a primeira que deve sair do reality. Os participantes estão, até o momento, com 64,69% dos votos.