Edilberto no BBB 25: quem é o palhaço que se parece com o ex-BBB Caio

Desde a infância vivendo no circo, Edilberto participou de dinâmicas de equilíbrio, malabares e até do globo da morte. Conheça o participante

Edilberto, artista circense, é um dos brothers que está confinado na nova temporada do Big Brother Brasil (BBB 25). Ele faz parte do grupo Pipoca, juntamente com uma de suas filhas, Raissa.

Junto da esposa, em 2016, o ariano fundou o “Circo Onix Espetacular”, que circula em cidades do interior levando humor, diversão e entretenimento ao público. Veja mais sobre o participante.