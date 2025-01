Enquete Paredão BBB 25: votação atualizada hoje, 21, quem sai?

Três duplas disputam a permanência no reality show, após paredão formado no domingo, 19. Vote em que deve sair. Eliminação será nesta terça, 21

O resultado do primeiro paredão do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) será anunciado na noite desta terça-feira, 21. A berlinda foi formada no domingo, 19, após votos da casa e indicações dos líderes.

O voto é para sair, com o trio de duplas Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma e Edilberto e Raissa na disputa. A dupla mais votada será eliminada.