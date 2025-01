Raissa no BBB 25: conheça a participante mais jovem da edição

Tendo concluído o Ensino Médio ano passado e atualmente com 19 anos, Raissa se considera uma pessoa "gente boa e maluca". Veja mais sobre a sister

Artista circense, Raissa é a mais participante mais jovem confinada na nova temporada do Big Brother Brasil (BBB 25). Ela faz parte do grupo Pipoca, juntamente com seu pai, Edilberto, que também trabalha em circo. Os dois foram os primeiros indicados para o primeiro paredão da temporada.

No circo montado pela família, a jovem de apenas 19 anos se apresenta rodando bambolês e como arqueira. Veja mais sobre a participante.