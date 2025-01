Arleane no BBB 25: conheça a rainha de bateria e esteticista

Veja mais sobre Arleane, participante do grupo Pipoca no BBB 25 / Crédito: Reprodução/Instagram

Arleane é uma das sisters que está confinada na nova temporada do Big Brother Brasil (BBB 25). Ela faz parte do grupo Pipoca, juntamente com seu esposo, Marcelo. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A participante é rainha de bateria da escola de samba da sua cidade e chamou atenção do público pela semelhança com Isabelle, ex-participante do BBB 24. Veja mais sobre Arleane.

Arleane no BBB 25: conheça participante Indígena da etnia Mura, Arleane nasceu em Manaus e tem 34 anos. Rainha de bateria da escola de samba da sua cidade, A Grande Família, ela também será a cunhã-poranga do Boi Garanhão, que se apresenta no Festival Folclórico do Amazonas deste ano.

Casada há 11 anos com Marcelo, sua dupla no programa, Arleane não pode engravidar e trata as duas cachorrinhas do casal, Mel e Leona, como se fossem filhas. A sister é influenciadora, formada em Estética e Cosmética e cuida bastante de sua aparência. Participantes da Pipoca do BBB 25: VEJA lista com todos os nomes Procedimentos estéticos Em entrevista ao Gshow, Arleane revelou que fez alguns procedimentos estéticos como preenchimento labial, rinomodelação, botox e micropigmentação. Ela também colocou silicone nos seios.

“Ainda tenho 75 centímetros de mega hair para dar volume ao cabelo. Eu sou toda natural, né?”, brincou a sister. Arleane no BBB 25: sister diz que prevê as coisas em sonhos Arleane saiu da aldeia aos 7 anos para estudar e acredita que herdou uma sensibilidade de seus ancestrais indígenas. Ela prevê as coisas em sonhos e previu a morte de alguém próximo enquanto estava em outro reality show – "Peladão a Bordo". Posteriormente ela descobriu que um amigo tinha falecido.

Campeões do BBB: RELEMBRE todos os ganhadores do reality Arleane no BBB 25: curiosidades Tem um quarto só para guardar itens de Carnaval em casa;



Tem três tatuagens, uma delas é uma borboleta com o nome da mãe na virilha;



Sonha em fazer uma festa de casamento, pois casou na pandemia por videochamada;



Acredita em ETs e tem vários itens em casa relacionados. Arleane no BBB 25: internautas a compararam com ex-BBB Isabelle Logo que Arleane foi anunciada, vários internautas apontaram que a sister se parecia com Isabelle, ex-participante do BBB 24. A ex-sister finalista chegou a afirmar nas redes sociais que sua torcida na edição deste ano seria pela conterrânea amazonense.