BBB 25: ida de Gracyanne Barbosa para Xepa viraliza na web; veja

A primeira prova do líder do Big Brother Brasil ( BBB 25 ) aconteceu na noite de ontem, quinta-feira, 16. A dupla Aline e Vinícius venceu, garantiu imunidade, indicou outra dupla ao paredão e fez a temida divisão entre VIP e Xepa.

“Eu como 40 ovos por dia, gente! Eu não posso ir para a Xepa”, brincou Gracyanne em seu vídeo de anúncio para o reality. Seu emoji no BBB, inclusive, é um ovo.

Xepa do BBB 25: brothers doam ovos para Gracyanne Barbosa

Gracyanne está recebendo doações dos colegas de confinamento. Daniele Hypólito disse que a musa fitness poderia ficar com os ovos dela.

"Pode ficar, tá?. Vou lá e me alimento com um pãozinho, uma banana. Não me incomodo de deixar os ovos para você. É para você pegar".