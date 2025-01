Quem está no 1º paredão do BBB 25? Veja dupla indicada pelo líder

Edilberto e Raissa estão no paredão do BBB 25 / Crédito: Reprodução/ Gshow

A primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) realizada hoje, quinta-feira, 16 de janeiro (16/01), já conta com indicação ao paredão. Edilberto e Raissa são os primeiros emparedados da edição. A formação do restante da berlinda está programada para acontecer no domingo, 19.

Sexta-feira (17) Primeira festa patrocinada

Sábado (18) Prova do Anjo

Domingo (19) Formação do primeiro paredão

Emojis dos participantes do BBB 25 vão de ovo a coala; CONFIRA Listas dos participantes do BBB 25: Camarote Veja a lista completa e atualizada das duplas que entrarão no grupo Camarote. Vitória Strada e Mateus - CONHEÇA os participantes Atriz e influenciadora, Vitoria Strada tem 28 anos e nasceu em Porto Alegre (RS). Amigo de Vitoria, Mateus é arquiteto e está solteiro.

Diogo Almeida e Vilma - CONHEÇA os participantes O amor e amizade entre mãe e filho são a força da dupla Diogo e Vilma. O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz. Gracyanne Barbosa e Giovanna: CONHEÇA as irmãs As irmãs Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Giovanna, de 26, são naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apaixonadas por atividade física, contam que têm em comum gostar de mostrar suas rotinas saudáveis nas redes sociais. Diego e Daniele Hypolito: CONHEÇA os irmãos Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38, são ginastas nascidos em Santo André, São Paulo. Filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, durante a infância viveram em um contexto de escassez.

Listas dos participantes do BBB 25: Pipoca Veja a lista completa e atualizada das duplas que entrarão no grupo Pipoca. Edilberto e Raissa - CONHEÇA os participantes Diretamente de Minas Gerais, Edilberto, conhecido como Ed, tem 42 anos e trabalha em um circo junto com sua filha. Filha de Ed, Raissa tem 19 anos e trabalha com seu pai no circo da família Camilla e Thamiris - CONHEÇA as participantes Camila e Thamiris, de 33 anos e 34 anos, respectivamente, são irmãs. Foram criadas pela avó e pela mãe, que nunca permitiu que as duas ficassem sem se falar.