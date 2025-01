Por onde andam os participantes mais icônicos da história do BBB

Saiba como estão os ex-participantes mais icônicos do BBB / Crédito: Instagram / Sabrina, Grazi, Felipe, Juliette

O Big Brother Brasil (BBB) se tornou um dos realities mais populares do país, proporcionando aos participantes uma chance única de destaque. Seja vencendo o programa ou protagonizando momentos icônicos, muitos ex-BBBs conquistaram o público e transformaram suas histórias dentro da casa em verdadeiros marcos culturais.

Participantes mais icônicos do BBB: Kleber Bambam (BBB 1) Primeiro vencedor do BBB, Kleber Bambam ficou famoso por sua relação com “Maria Eugênia”, uma boneca de lata que se tornou um símbolo do programa. Seu carisma e momentos engraçados o transformaram em um dos participantes mais lembrados da história do reality. Durante o programa, ele mostrou uma evolução que cativou o público, garantindo o prêmio da primeira edição. Hoje, Bambam, com 46 anos, atua como atleta de boxe e influenciador digital. Ele compartilha sua rotina de treinos e exercícios em um canal no YouTube e nas redes sociais.

Em fevereiro de 2024, participou da 4ª edição do Fight Music Show, onde enfrentou o ex-pugilista Acelino Freitas, o Popó, mas acabou sendo nocauteado em apenas 36 segundos do primeiro round. Participantes mais icônicos do BBB: Sabrina Sato (BBB 3) Mesmo sem vencer o BBB 3, Sabrina Sato conquistou o público com sua simpatia, autenticidade e senso de humor. Dentro da casa, seu romance com Dhomini, o campeão da edição foi um dos destaques. Sua trajetória, marcada por risadas contagiantes e seu sotaque inconfundível, garantiu espaço nos corações dos telespectadores.

Após o programa, Sabrina se consolidou como uma das maiores apresentadoras do país. Passou pelo Pânico na TV e teve programas próprios na Record TV. Atualmente, Sabrina é jurada do The Masked Singer Brasil, na TV Globo, além de apresentar programas no Multishow e no GNT. Com mais de 31 milhões de seguidores nas redes sociais, é uma das ex-BBBs mais influentes da história. Participantes mais icônicos do BBB: Grazi Massafera (BBB 5) Grazi Massafera, vice-campeã do BBB 5, conquistou o público com sua simplicidade e carisma. Durante o programa, sua amizade com Jean Wyllys e o romance com Alan marcaram sua trajetória. Apesar de não levar o prêmio, sua participação foi um trampolim para uma bem-sucedida carreira artística.

Após o reality, Grazi investiu na carreira de atriz e se destacou em diversas novelas. Ela foi indicada ao Emmy Internacional por sua atuação em Verdades Secretas e é hoje uma das principais artistas do país. Atualmente, Grazi integra o elenco de Dona Beja, produção da HBO Max prevista para 2025. Participantes mais icônicos do BBB: Diego Alemão (BBB 7) Diego Alemão venceu o BBB 7 com 91% dos votos, um dos maiores índices de aprovação da história do programa. Sua participação ficou marcada por um triângulo amoroso com Irís Stefanelli e Fani Pacheco, além de sua forte estratégia no jogo. Alemão tornou-se um dos ex-BBBs mais populares, mas sua trajetória pós-programa foi repleta de desafios.