Emojis dos participantes do BBB 25 vão de ovo a coala; confira

Participantes do BBB 25 escolheram símbolos como ovo, flamingo e circo para suas torcidas; confira o emoji de cada brother e sister

Desde o anúncio das duplas participantes do Big Brother Brasil 25 (BBB 25), os fãs do reality têm movimentado as redes sociais para apoiar seus favoritos. Como de costume, os competidores selecionaram emojis para simbolizar suas torcidas, trazendo elementos que refletem suas personalidades ou profissões.

Nesta temporada, os participantes optaram por itens variados, como ovo, flamingo, sapatilhas de balé e até circo. Confira abaixo a lista completa: