Estreia do BBB 25: tudo sobre o primeiro dia do reality show

BBB 25: incômodo de sister e prova de resistência marcam o primeiro dia de reality / Crédito: Reprodução/Gshow

A estreia do BBB 25 nessa segunda-feira, 14, foi uma noite movimentada para os novos brothers e sisters na competição. Eles mal se encontraram e já tiveram que enfrentar uma prova de resistência que durou mais de seis horas. Para ver mais notícias sobre o BBB 25, SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Ainda, os dois novos participantes entraram na casa quando todos estavam na prova, causando um estranhamento entre eles. A dieta de Gracianny Barbosa já chamou atenção logo no primeiro dia.

Após entrarem na casa pela primeira vez, os participantes aproveitaram para fazer a tradicional rodada de apresentações. Estreia do BBB 25: Gracyanne estreia a cozinha da casa A musa fitness Gracyanne Barbosa chamou atenção do público ao estrear a cozinha do BBB. A sister aproveitou para comer nove ovos em seu primeiro dia.

Ela já declarou que come 40 ovos por dia em sua dieta, e que acredita que terá dificuldades com isso no reality. Além disso, a influencer já “testou” os aparelhos da academia.