BBB 25: cearenses vencem 1° prova de resistência da edição; veja

Para inaugurar a 25ª edição do reality, os participantes tiveram que encarar uma prova de resistência que exigia muita precisão. Veja como foi a dinâmica

As cearenses Eva e Renata venceram a primeira Prova de Resistência do BBB 25 na manhã desta terça-feira 14. Depois de aproximadamente seis horas de competição, a outra dupla que estava competindo, Aline e Vinícius , deixou a disputa.

BBB 25: como foi a primeira Prova de Resistência?

Na competição, as duplas tiveram de manter um cabo esticado entre as mãos enquanto realizavam entregas simuladas. Cada integrante tinha uma função: o primeiro buscava o item exibido no telão e passava-o ao parceiro, que atravessava um percurso simulando a entrega para clientes.