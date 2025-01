Enquete: Quem deve ser o campeão do BBB 25? Confira votação / Crédito: Divulgação/ Gshow

O Big Brother Brasil 25 (BBB 25) estreia nesta segunda-feira, dia 13, com 11 participantes já confirmados para a nova temporada. Vote na enquete abaixo e veja votação atualizada de quem deve ser o campeão da edição. Ainda falta uma dupla conhecer seu destino, que será definido por meio de votação do público. Nesta edição, um diferencial marcará o programa: os participantes têm um vínculo entre si e e vão competir em duplas.

Três pares estão na disputa pela última vaga: Joseane e Cléber (mãe e filho), Paula e Nicole (mãe e filha) e Guilherme e Joselma (genro e sogra).

A estreia do BBB 25 será às 22h25min desta segunda-feira, logo após a novela "Mania de Você". Esta será a 25ª edição do reality, que está programada para durar pelo menos 100 dias. A premiação total poderá chegar a 6 milhões de reais para o grande vencedor. Enquete BBB 25: quem deve ser campeão? Veja votação atualizada Antes mesmo do início do programa, o público já demonstrou preferência por diversas duplas apenas com suas apresentações. Vote na sua dupla favorita para o título desta edição do BBB Enquete BBB 25: participantes do Camarote

Veja a lista completa e atualizada das duplas que entrarão no grupo Camarote.



Vitória Strada e Mateus - CONHEÇA os participantes

Atriz e influenciadora, Vitoria Strada tem 28 anos e nasceu em Porto Alegre (RS). Amigo de Vitoria, Mateus é arquiteto e está solteiro.

Diogo Almeida e Vilma - CONHEÇA os participantes

O amor e amizade entre mãe e filho são a força da dupla Diogo e Vilma. O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz.

Gracyanne Barbosa e Giovanna: CONHEÇA as irmãs

As irmãs Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e Giovanna, de 26, são naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apaixonadas por atividade física, contam que têm em comum gostar de mostrar suas rotinas saudáveis nas redes sociais.



Diego e Daniele Hypolito: CONHEÇA os irmãos

Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38, são ginastas nascidos em Santo André, São Paulo. Filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, durante a infância viveram em um contexto de escassez.

Enquete BBB 25: participantes do Pipoca

Veja a lista completa e atualizada das duplas que entrarão no grupo Pipoca.

Edilberto e Raissa - CONHEÇA os participantes

Diretamente de Minas Gerais, Edilberto, conhecido como Ed, tem 42 anos e trabalha em um circo junto com sua filha. Filha de Ed, Raissa tem 19 anos e trabalha com seu pai no circo da família