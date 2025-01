Gracyanne Barbosa e irmã no BBB 25? Quem são os nomes cotados no reality

A dupla de Gracyanne seria sua irmã, Giovanna Jacobina, que também faz sucesso na internet. Veja mais sobre as duas que estão cotadas para o reality show

Os rumores da participação de Gracyanne Barbosa no Big Brother Brasil (BBB 25) aumentaram após uma breve aparição da musa fitness no episódio do “BBB: O Documentário - Mais que uma Espiada”, que foi ao ar na terça-feira, 7.

A modelo surge durante a coreografia criada por Kleber Bambam, vencedor do BBB 1, para a canção "Onda Onda", da banda Tchakabum. Seria esta uma pista de que Gracyanne estará no novo time Camarote do reality show?