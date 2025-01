Diego e Daniele Hypólito no BBB 25? Quem são os irmãos cotados no reality

Diego e Daniele Hypólito no BBB 25? Conheça os ginastas cotados no reality / Crédito: Reprodução/Instagram

Uma das duplas especuladas para a lista de integrantes do “Camarote” do Big Brother Brasil (BBB 25) é a dos irmãos Hypolito. Um dos motivos é a recente exoneração de Daniele Hypólito de um cargo público. Na segunda-feira, 6, o Diário Oficial do Rio de Janeiro publicou que Daniele havia sido exonerada do cargo de assessora especial da Secretaria de Esporte e Lazer do estado. O pedido de saída foi feito por ela.

Apesar das suspeitas, ainda não há confirmação oficial da produção do programa de quais serão as duplas que entrarão na casa. O Big Day, data em que serão divulgados os nomes, acontece nesta quinta-feira, 9.

Enquanto as duplas não são confirmadas, conheça um pouco mais dos ginastas e veja o que fazem atualmente. Diego e Daniele Hypólito no BBB 25: conheça os ginastas Os irmãos Hypólito nasceram em Santo André, no ABC paulista. Daniele, em 1984, e Diego, dois anos depois. Eles são filhos de um motorista de ônibus e uma costureira.

Daniele chegou ao Flamengo com apenas 10 anos e impressionou os integrantes da comissão técnica. Ela recebeu pagamento, auxílio-moradia, auxílio-escola e motivou também seu irmão a treinar no Rio de Janeiro. Diego Hypólito Antes de começar sua carreira por influência de Daniele, Diego já treinava desde os sete anos, mas em condições bem precárias de estrutura em São Paulo. Sobre sua vida pessoal, o ginasta declarou ser homossexual em 2019, e namorou por 2 anos o advogado Marcus Duarte. Em 2020, candidatou-se, pela primeira vez, a um cargo político, pleiteando a uma vaga de vereador pelo município de São Paulo. Filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) mas não foi eleito.

LEIA também: Fora da TV Globo, Boninho deve seguir com novo Reality para o SBT Daniele Hypólito Daniele Hypólito é a recordista de participações olímpicas com o Brasil na ginástica artística. Ela mantém um relacionamento com o coreógrafo e professor de dança Fábio Castro desde 2014. Em 2023 ela enfrentou problemas de saúde. Ficou internada para tratar um quadro de pielonefrite, inflamação renal decorrente de uma infecção urinária. Toda a situação fez com que ela até se despedisse da família.