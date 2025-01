BBB 25: Jesuíta Barbosa afirma que participaria do reality da Globo

Nome do ator figura entre os mais cotados nas redes sociais para a nova temporada do reality / Crédito: Reprodução/TV Globo

Cotado para integrar o elenco de famosos do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), o ator Jesuíta Barbosa já revelou em entrevista que aceitaria participar do reality show mais longevo da TV Globo.

Além de Priscila Fantin e seu marido, Bruno Loves; dos irmãos Danielle Hypólito e Diego Hypólito; e da cantora Kelly Key com sua filha, Suzanna Freitas; o ator pernambucano lidera entre as especulações nas redes sociais para entrar na casa mais vigiada do Brasil.